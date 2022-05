Die Berichterstattung aus der Ukraine ist schwierig, weil wegen der Kämpfe nur wenige unabhängige Medienvertreter im Land sind. Informationen kommen vor allem von der ukrainischen Regierung und dem Verteidigungsministerium aus Russland, die allerdings kaum unabhängig verifiziert werden können.

04:06 Uhr | Gysi gegen deutsche Waffenlieferungen

Zum Abschluss seiner mehrtägigen Ukraine-Reise hat sich der Außenpolitiker der Linken, Gregor Gysi, gegen deutsche Waffenlieferungen an das Land ausgesprochen. "Wir haben 27 Millionen Tote im Zweiten Weltkrieg in der Sowjetunion, überwiegend Russinnen und Russen, verursacht", sagte Gysi. "An zweiter Stelle kommen schon die getöteten Ukrainerinnen und Ukrainer und dann Menschen anderer Nationalitäten." Deutschland dürfe nicht eine Ex-Sowjetrepublik gegen die andere aufrüsten.



Die Ukraine habe dabei natürlich das Recht, sich zu verteidigen und Waffen zu importieren, sagte der 74-Jährige. Gysi hofft, dass sich Russland und die Ukraine so schnell wie möglich auf einen Waffenstillstand verständigen.



Außerdem kritisierte er den Kreml scharf. Er sagte, "ich bin mit dem Putin-Regime fertig." Er betonte aber auch, dass es ein Russland nach dem jetzigen Präsidenten Wladimir Putin geben werde. Es sei daher falsch, alle Brücken abzubrechen.

03:08 Uhr | Luftalarm in weiten Teilen der Ukraine

In weiten Teilen der Ukraine ist in der Nacht zum Sonntag Luftalarm ausgelöst worden. Betroffen waren nach Angaben der Agentur Unian die Hauptstadt Kiew und ihr Umland. Die Sirenen heulten auch in Lwiw im Westen, Charkiw und Donezk im Osten, Odessa im Süden und anderen Gebieten.



In Odessa soll es nach mehreren Berichten Explosionen gegeben haben. Dabei blieb zunächst unklar, ob es sich um russische Raketentreffer handelte oder um Abwehrfeuer der ukrainischen Luftverteidigung. Auch in der Stadt Mykolajiw im Süden gab es Explosionen.

01:41 Uhr | Schwarzer kritisiert Selenskyj wegen Provokationen

Bildrechte: dpa Die Feministin Alice Schwarzer hat den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj kritisiert. "Ich bedauere, dass Selenskyj nicht aufhört zu provozieren", sagte Schwarzer bei der Vorstellung des Dokumentarfilms "Alice Schwarzer". Würde Bundeskanzler Olaf Scholz der Einladung Selenskyjs folgen und am 9. Mai nach Kiew reisen, wäre das eine "Provokation ohne Gleichen". An dem Tag feiert Russland den sowjetischen Sieg über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg.



Schwarzer hat sich in einem offenen Brief an Scholz gegen die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine ausgesprochen. Sie und die anderen Unterzeichner des Briefes fürchten sonst eine Ausweitung des Krieges. Schwarzer und betonte: Wenn man die offizielle Politik des Präsidenten "zum Teil fragwürdig" fände, bedeute das nicht, dass man nicht mit dem Land fühle oder die Opfer ignoriere - "ganz im Gegenteil".

00:27 Uhr | Entwicklungsministerium stockt Ukraine-Hilfe auf

Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze erhöht die Soforthilfen für die Ukraine, Moldau und Georgien. "Mir ist es wichtig, dass Deutschland die Ukraine nicht nur militärisch unterstützt, sondern auch das Leben für die Menschen erträglicher macht", sagt Schulze der "Bild am Sonntag". "Dafür haben wir jetzt das Sofortprogramm für die Ukraine von 122 Millionen auf 185 Millionen Euro aufgestockt." Das Geld soll laut Schulze für die Wiederherstellung der Trinkwasserversorgung sowie den Wiederaufbau von Wohnungen, Schulen und Kindergärten verwendet werden.

