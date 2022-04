00:42 Uhr | Selenskyj will am Dienstag vor dem UN-Sicherheitsrat sprechen

Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, besuchte Butscha und sprach mit Einwohnern. Bildrechte: dpa Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will am Dienstag vor dem UN-Sicherheitsrat sprechen. In Butscha seien mindestens 300 Zivilisten getötet worden, in Borodyanka und anderen Städten könne die Zahl noch höher sein. "Wir sind an einer möglichst vollständigen und transparenten Untersuchung interessiert", sagt Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Die Ergebnisse der Untersuchung müssten der gesamten internationalen Gemeinschaft bekannt gegeben und erläutert werden. Es sei wichtig, dass Journalisten aus aller Welt nach Butscha und andere Orte reisten, um die Ermordung von Zivilisten vor Ort zu dokumentieren.

00:23 Uhr | Generalstaatsanwältin: Lage in anderen Orten ähnlich wie in Butscha

Zerstörte Häuser und russische Militärfahrzeuge in Butscha. Bildrechte: IMAGO / ZUMA Wire Nach dem Teilrückzug russischer Truppen spielt sich laut der ukrainischen Generalstaatsanwältin Iryna Wenediktowa in anderen Teilen des Landes eine "ähnliche humanitäre Situation" ab wie in der Kleinstadt Butscha. Dazu gehörten Gegenden rund um die Städte Sumy und Tschernihiw im Norden der Ukraine, sagte Wenediktowa im ukrainischen Fernsehen.

Zuvor teilte sie mit, dass in Gebieten nahe der Hauptstadt Kiew nach dem Abzug russischer Truppen die Leichen von mindestens 410 Zivilisten entdeckt worden seien. Viele seien mit gefesselten Händen, Schusswunden aus nächster Nähe und Anzeichen von Folter aufgefunden worden. Insgesamt verzeichnete die Generalstaatsanwaltschaft nach eigenen Angaben mehr als 7.000 Meldungen über russische Kriegsverbrechen in der Region um die Hauptstadt Kiew.

Wenediktowa ergänzte, die Lage im weiter von Kiew entfernten Ort Borodjanka sei womöglich viel schlimmer. Die Kleinstadt war bis vor kurzem ebenfalls von russischen Truppen gehalten worden. Was dort vorgefallen sein soll, erläuterte die Generalstaatsanwältin zunächst nicht, sagte aber: "Die schlimmste Situation im Hinblick auf die Opfer" gebe es dort.

00:09 Uhr | Russischer UN-Botschafter: Gräueltaten in Butscha "inszeniert"

Wassili Nebensja I UN-Botschafter Russlands Bildrechte: IMAGO / Pacific Press Agency Russlands UN-Botschafter Wassili Nebensja hat die Gräueltaten an Bewohnern der ukrainischen Stadt Butscha als "inszenierte Provokation" bezeichnet. Es handele sich dabei um eine "abscheuliche Provokation des Regimes in Kiew", sagte Nebensja bei einer Pressekonferenz in New York. Das russische Militär habe das, wofür es beschuldigt werde, nicht getan, es habe keine Gräueltaten gegen Zivilisten in der Ukraine begangen. "Das ist nicht der Fall, das war nicht der Fall, und das wird nie der Fall sein", sagte er.