Die Berichterstattung aus der Ukraine ist derzeit schwierig, da wegen der Kämpfe kaum noch unabhängige Medienvertreter im Land sind. Informationen kommen vor allem von der ukrainischen Regierung und dem Verteidigungsministerium aus Russland, die allerdings kaum unabhängig verifiziert werden können.

03:30 Uhr | Brände in Tschernobyl gelöscht

In dem Sperrgebiet um das ehemalige Atomkraftwerk Tschernobyl sind mehrere Brände erfolgreich bekämpft worden. Die ukrainische Atomaufsichtsbehörde habe die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) darüber informiert, dass die Feuerwehr der Stadt Tschernobyl vier Brände gelöscht habe, teilte IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi mit. Es gebe aber weitere Brände. In der Sperrzone würden derzeit laut ukrainischer Aufsichtsbehörde keine Strahlungsmessungen durchgeführt, hieß es von der IAEA weiter.

02:30 Uhr | Russische Angriffe in allen Landesteilen

Russische Truppen greifen dem ukrainischen Militär zufolge weiter zahlreiche Städte und Gebiete in der Ukraine an. Beim Kiewer Vorort Browary seien russische Truppen gestoppt worden, heißt es in dem in der Nacht zu Donnerstag veröffentlichten Bericht des ukrainischen Generalstabs. Sie hätten versucht, den nordwestlichen Stadtrand Kiews zu erreichen.

Im Gebiet Donezk seien fast alle ukrainischen Einheiten unter Beschuss. Russische Truppen wollten in dem Gebiet vor allem die Orte Werchnoterezke, Marjinka und die Großstadt Mariupol einnehmen. Sie versuchten auch ohne Kampf die Positionen ukrainischer Truppen zu passieren und sich vorwärts zu bewegen.

In dem Gebiet Luhansk konzentrierten sich die Anstrengungen auf die Städte Rubischne, Sjewjerodonezk und Popasna, heißt es in dem Bericht weiter. Auch im Norden des Landes dauerten die Kampfhandlungen an. Russische Einheiten hätten am Mittwoch die Orte Kalinowka, Horinka, Romanowka oder die nordöstlichen Randgebiete der Hauptstadt Kiew mit Artillerie beschossen. Russische Truppen verminten auch das Gebiet.

00:50 Uhr | Nasa will weiter mit Russland kooperieren

Trotz des russischen Angriffs auf die Ukraine will die US-Raumfahrtbehörde Nasa weiter mit Moskau auf der Internationale Raumstation ISS zusammenarbeiten. "Die professionelle Zusammenarbeit zwischen den Astronauten und den Kosmonauten an Bord der ISS sowie zwischen den Kontrollzentren in Houston und in Moskau geht unverändert weiter", sagte Nasa-Chef Bill Nelson. Das habe auch die erfolgreiche Ankunft von drei Kosmonauten an der ISS in der vergangenen Woche gezeigt.

Zuvor hatten bereits andere Nasa-Mitarbeiter und auch die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos den Willen zu einer weiteren Zusammenarbeit auf der ISS bestätigt. Dort hält sich derzeit auch der deutsche Astronaut Matthias Maurer auf.

00:15 Uhr | WHO warnt vor Folgen für ukrainisches Gesundheitssystem

Der Krieg Russlands gegen die Ukraine hat laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) verheerende Folgen für das ukrainische Gesundheitssystem. Millionen Menschen seien von dringend benötigten Behandlungen und medizinischer Versorgung abgeschnitten, warnte das Europa-Büro der WHO am Donnerstag in Kopenhagen. Seit Beginn des russischen Militärangriffs am 24. Februar bis Dienstag habe die WHO 64 militärische Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen registriert. Dabei seien 15 Menschen getötet und 37 weitere verletzt worden. Die Angriffe seien ein Bruch des humanitären Völkerrechts, vernichteten lebenswichtige Infrastruktur und zerstörten die Hoffnung vieler kranker Menschen, sagte Jarno Habicht, WHO-Repräsentant in der Ukraine.

Die fast 1.000 Krankenhäuser, Arztpraxen und andere Gesundheitseinrichtungen in Frontnähe und in russisch kontrollierten Gebieten hätten die Behandlung chronischer Krankheiten praktisch eingestellt, erklärte die WHO. Ärzte und Personal in Kliniken in anderen Landesteilen müssten sich nun ausschließlich um Kriegsverletzte kümmern.

00:05 Uhr | 4.500 Menschen evakuiert

In der Ukraine sind im Laufe des Mittwochs mehr als 4.500 Menschen aus belagerten und umkämpften Städten evakuiert worden. Das teilte das ukrainische Präsidialamt am Mittwochabend mit. Der Großteil von ihnen, fast 3.000 Menschen, habe aus der Hafenstadt Mariupol kommend mit privaten Fahrzeugen die Großstadt Saporischschja erreicht. Weitere Evakuierungen habe es zudem aus dem Ort Huljajpole, dem Gebiet Luhansk und drei Dörfern im Gebiet Kiew gegeben.

00:00 Uhr | Ticker am Donnerstag, 24. März 2022