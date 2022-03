Der Krieg Russlands gegen die Ukraine hat laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) verheerende Folgen für das ukrainische Gesundheitssystem . Millionen Menschen seien von dringend benötigten Behandlungen und medizinischer Versorgung abgeschnitten, warnte das Europa-Büro der WHO am Donnerstag in Kopenhagen. Seit Beginn des russischen Militärangriffs am 24. Februar bis Dienstag habe die WHO 64 militärische Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen registriert. Dabei seien 15 Menschen getötet und 37 weitere verletzt worden. Die Angriffe seien ein Bruch des humanitären Völkerrechts, vernichteten lebenswichtige Infrastruktur und zerstörten die Hoffnung vieler kranker Menschen, sagte Jarno Habicht, WHO-Repräsentant in der Ukraine.

Die fast 1.000 Krankenhäuser, Arztpraxen und andere Gesundheitseinrichtungen in Frontnähe und in russisch kontrollierten Gebieten hätten die Behandlung chronischer Krankheiten praktisch eingestellt, erklärte die WHO. Ärzte und Personal in Kliniken in anderen Landesteilen müssten sich nun ausschließlich um Kriegsverletzte kümmern.