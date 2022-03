Das sächsische Kultusministerium sieht sich angesichts des Krieges in der Ukraine mit anderen Herausforderungen konfrontiert als während der Flüchtlingskrise in 2015. Der Schwerpunkt habe vor sieben Jahren vor allem auf der langfristigen Integration der geflüchteten Kinder und Jugendlichen gelegen, was wiederum auch das Lernen der deutschen Sprache in den Mittelpunkt rückte. Insgesamt sei das Interesse groß daran, dass die aus der Ukraine geflüchteten Kinder in ihrer Muttersprache unterrichtet werden könnten, sagte Kultusminister Christian Piwarz (CDU). Daher setze das Ministerium den Anteil der Integration erst einmal niedrig an. Denkbar sei, den Unterricht am Vormittag auf Deutsch als Zweitsprache und am Nachmittag auf Ukrainisch zu halten.