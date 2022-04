09:22 Uhr | Selenkyj: Russland will den Donbass zerstören

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Russland vorgeworfen, den Donbass vernichten zu wollen. In einer Fernsehansprache sagte der Präsident, die russische Armee wolle bei ihrer Offensive im Donbass "alles Leben zerstören". Die permanenten Angriffe auf die Infrastruktur und auf Wohngebiete zeigten, "dass Russland dieses Gebiet unbewohnbar machen will".



Die russischen Truppen eroberten bereits eine Reihe von Dörfern in der Donbass-Region. Aber auch die ukrainischen Streitkräfte meldeten kleinere Erfolge.

08:35 Uhr | Heftige Explosionen in Charkiw

Charkiw ist seit Wochen unter russischem Beschuss. Bildrechte: dpa Die russische Armee nimmt bei ihrer Offensive im Osten und Süden der Ukraine insbesondere die Großstadt Charkiw ins Visier. Charkiw waren in der Nacht heftige Explosionen zu hören. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach trotz der anhaltenden russischen Angriffe auf die zweitgrößte Stadt des Landes von "taktischen Erfolgen" der Regierungstruppen in der Region. Die ukrainischen Streitkräfte eroberten nach eigenen Angaben in der Nähe von Charkiw das "strategisch wichtige" Dorf Ruska Losowa zurück. Dem Verteidigungsministerium in Kiew zufolge wurden mehr als 600 Einwohner in Sicherheit gebracht.

07:40 Uhr | Lawrow: Drohen nicht mit Atomwaffen