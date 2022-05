In Mariupol sollen heute weitere Zivilisten aus dem umkämpften Asow-Stahlwerk in Sicherheit gebracht werden. Wie der Leiter der Militärverwaltung von Donezk, Pawlo Kyrylenko, sagte, sollte die Evakuierung um 6 Uhr MESZ beginnen. Nach zahlreichen gescheiterten Evakuierungsversuchen hatten am Wochenende nach ukrainischen Angaben mehr als 100 Menschen das Stahlwerk verlassen. Nach Angaben des ukraninischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj handelte es sich vor allem um Frauen und Kinder. Sie sollen am Montagmorgen in der von der ukrainischen Armee kontrollierten Stadt Saporischschja eintreffen.