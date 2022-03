08:25 Uhr | Bayern fordert bundesweite Registrierung der Ukraine-Flüchtlinge

Bayern hat die anderen Bundesländer aufgefordert, seinem Beispiel zu folgen und Flüchtlinge aus der Ukraine mit erkennungsdienstlichen Maßnahmen eindeutig zu identifizieren. Der bayerische Innenminister und derzeitige Vorsitzende der Inneministerkonferenz, Joachim Herrmann, sagte den Funke-Medien, in Bayern würden die Personalien mit den Fahndungsdatenbanken abgeglichen. Er erwarte auch von den anderen Bundesländern ein strukturiertes und koordiniertes Vorgehen. Eine Sicherheitslücke könne man sich nicht leisten, sagte der CSU-Politiker. "Wir müssen wissen, wer zu uns kommt und vermeiden, dass Schleuser, Menschenhändler, die organisierte Kriminalität oder andere Straftäter die Situation für ihre Zwecke ausnutzen."

05:20 Uhr | Selenskyj fordert vom Westen schwere Waffen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat westliche Staaten aufgefordert, schwere Waffen an die Ukraine zu liefern. "Wir warten bereits seit 31 Tagen. Wer hat eigentlich das Sagen in der euro-atlantischen Gemeinschaft? Ist es wirklich immer noch Moskau, weil es auf Einschüchterung setzt?" sagte Selenskyi in einer Videoansprache. Nach seiner Darstellung braucht das Land Panzer, Kampfflugzeuge und Schiffsabwehrsysteme.

03:45 Uhr | Ukrainische Schüler sollen Abschluss in Deutschland machen

Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger: Schulen müssten vorbereitet sein, dass Kinder demnächst zurückkehrten oder sie länger hierblieben. Bildrechte: dpa Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger will ukrainischen Schülerinnen und Schülern einen Abschluss in Deutschland ermöglichen. "Schüler, die kurz vor ihrem Schulabschluss stehen sollen diesen so schnell wie möglich machen können", sagte die FDP-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Damit sei die Hoffnung verbunden, bald in die Heimat zurückkehren zu können. Die Schulen müssten darauf vorbereitet sein, dass Kinder und Jugendliche auf absehbare Zeit zurückkehrten und darauf, dass sie länger hierblieben. Für den Schulunterricht seien sowohl Willkommensklassen als auch die Aufnahme in regulären Klassen ein Modell. Weil geflüchtete Pädagogen aus der Ukraine die Lehrplänen kennen, sollten sie mit eingegliedert werden, forderte Stark-Watzinger.

03:35 Uhr | Grünen-Chef warnt vor nie da gewesenen Sanktionen

Grünen-Chef Nouripour warnt vor nie dagewesenen Sanktionen Bildrechte: dpa Sollte Russland im Ukraine-Krieg Giftgas einsetzen, warnt Grünen-Chef Omid Nouripour Sanktionen von bisher ungekanntem Ausmaß. "Unsere Antwort auf den Einsatz von Giftgas würde alle bisherigen Sanktionen in den Schatten stellen", sagte Nouripour der "Bild am Sonntag".



Es gebe Indizien dafür, dass die russische Seite Giftgas einsetzen könnte. "Das wäre der erste Einsatz von Massenvernichtungswaffen auf europäischem Boden seit 1918." Danach wäre eine Rückkehr zur Normalität unmöglich. Er könne die russische Seite "nur davor warnen".

03:03 Uhr | Forschungsreakor in Charkiw erneut beschossen

In der ostukrainischen Stadt Charkiw ist nach Angaben örtlicher Medien der nukleare Forschungsreaktor "Neutronenquelle" erneut mit Artillerie beschossen worden. Der Reaktor sei am Samstag beschossen worden, berichtet die "Ukrajinska Prawda" unter Berufung auf die staatliche Atomaufsicht. "Eine Überprüfung des Ausmaßes der Schäden ist wegen der ununterbrochenen Kampfhandlungen in der Umgebung der nuklearen Anlage unmöglich."

Die Anlage war bereits vor knapp zwei Wochen bei einer Bombardierung beschädigt und von der Energieversorgung abgeschnitten worden. Der Reaktor war schon zu Kriegsbeginn in einen sogenannten unterkritischen Zustand heruntergefahren worden.

01:17 Uhr | Bundesregierung prüft Errichtung von Raketenschutzschild

Die Bundesregierung prüft angesichts des Ukraine-Kriegs und der Bedrohung durch Russland offenbar die Errichtung eines Raketenschutzschilds für Deutschland. Das berichtet die "Bild am Sonntag". Bei den Beratungen über die Verwendung des 100 Milliarden-Euro-Sondervermögens für die Bundeswehr von Bundeskanzler Olaf Scholz und dem Generalinspekteur der Bundeswehr, Eberhard Zorn, sei auch ein "Iron Dome" (Eiserne Kuppel) Thema gewesen. Konkret sei es um eine mögliche Anschaffung des israelischen "Arrow 3"-Systems gegangen.

Eine Rakete des israelischen Raketenschilds Iron Dome wird abgeschossen: Deutschland erwägt den Kauf des Systems Bildrechte: dpa Dem Bericht zufolge wurde noch keine Entscheidung getroffen. Die SPD befürworte aber den Kauf. Laut "Bild am Sonntag" würde der israelische Raketenschutzschirm rund zwei Milliarden Euro kosten. Er könnte bereits 2025 einsatzfähig sein und sich auch über Nachbarländer wie Polen, Rumänien oder das Baltikum spannen. An drei Standorten in Deutschland würden Flugkörper-Radarsysteme aufgestellt. In einem zentralen Gefechtsstand in Deutschland würden die Radarbilder ausgewertet. Um Angreiferraketen abzufangen und zu zerstören würden "Arrow3"-Raketen verwendet.

00:00 Uhr | Ticker am Sonntag, 27. März 2022

Guten Morgen, in unserem Ticker halten wir Sie über die aktuellen Entwicklungen im Krieg in der Ukraine auf dem Laufenden. Alle wichtigen Nachrichten erscheinen im Laufe des Tages hier.