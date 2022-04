Positiv sei zwar die Bereitschaft Deutschlands, zusätzliche Finanzmittel für Rüstungsgüter zur Verfügung zu stellen. "Die These, dass die Bundeswehr der Ukraine nichts mehr zu liefern imstande wäre, ist nicht nachvollziehbar", sagte Melnyk. Die Truppe habe mehr als 400 Marder-Schützenpanzer, von denen etwa 100 für Ausbildung und Training benutzt würden und daher sofort an die Ukraine übergeben werden könnten. Bundeskanzler Scholz hatte am Dienstagabend erklärt, dass Waffenlieferungen in die Ukraine aus Bundeswehrbeständen kaum noch möglich seien.