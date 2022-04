Es ist wichtig, dass wir möglichst schnell an viele Informationen kommen, dann Straftäter ermitteln und wenn wir ihrer habhaft werden, sie dann auch in Deutschland vor Gericht stellen.

Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) sorgt sich nach eigener Aussage um Mitarbeiter, die im Donbass in der Ostukraine gefangen genommen wurden. Bei den Gefangenen handle sich um Ukrainer, die gemeinsam mit internationalen Beobachtern in der Region tätig waren, gab die Organisation bekannt.

Die Ukraine wirft russischen Truppen eine Zwangsrekrutierung von Einwohnern in besetzten Gebieten vor. Davon seien vor allem die Menschen in den ostukrainischen Regionen Cherson, Saporischja und Charkiw betroffen, teilte die ukrainische Militäraufklärung am Samstag bei Facebook. So sei medizinisches Personal unter Androhung von Hinrichtungen gezwungen worden, russische Soldaten an der Front zu behandeln. Unabhängige Informationen zu den ukrainischen Vorwürfen gibt es bislang nicht.