Die Stiftung Wissenschaft und Politik sieht Schwachstellen in den Verteilernetzen für Gas und Öl in Deutschland. Der Energieexperte Jacopo Maria Pepe verwies bei MDR AKTUELL darauf, dass das meiste Gas und Öl aus Russland in Ostdeutschland ankomme. Die Region sei eine Drehscheibe sowohl nach Westdeutschland und Westeuropa als auch nach Mittelosteuropa. So gut wie die gesamte Infrastruktur der Bundesrepublik sei auf die Verteilung der russischen Lieferungen über unterirdische Pipelines von Osten her aufgebaut. So seien die meisten Gasspeicher direkt mit den Leitungen aus dem Osten verbunden. Gerade in der Mitte fehlten die Nord-West und Süd-Ost-Verbindungen. Ohne einen schnellen Ausbau der Fernleitungen stelle sich die Frage, wie man die Gasspeicher mit LNG-Gas füllen wolle.



Für den Import des mit Tankern antransportierten verflüssigten Erdgases sollen in Zukunft entsprechende LNG-Terminals an der Nordsee gebaut werden.