FDP-Chef Christian Lindner hat Bundeskanzler Olaf Scholz gegen Kritik an seiner Ukraine-Politik in Schutz genommen. In seiner Rede vor dem Bundesparteitag der FDP sicherte der Bundesfinanzminister dem Kanzler die Unterstützung seiner Partei zu. Scholz sei eine verantwortungsvolle Führungspersönlichkeit, die sorgsam abwäge und auf dieser Basis Entscheidungen treffe.



Lindner kritisierte die Union, die in der Frage der Waffenlieferungen an die Ukraine einen Antrag im Bundestag einbringen will. Der CDU/CSU gehe es offenkundig darum, die Regierungskoalition zu destabilisieren. In Zeiten von Krieg in Europa habe er für diese Form von parteipolitischen Manövern kein Verständnis. Lindner ging in seiner Rede nicht darauf ein, dass die Kritik an Scholz' Ukraine-Politik auch von Politikern der FDP und der Grünen geäußert wurde.