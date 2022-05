Aus dem belagerten Stahlwerk Azovstal in Mariupol sind nach Angaben eines Fotografen der Nachrichtenagentur Reuters bislang mehr als 50 Zivilisten in Sicherheit gebracht worden. Nach einer ersten Gruppe von rund 40 Menschen seien rund 14 weitere in einem vorübergehenden Aufnahmezentrum im Umland von Mariupol angekommen.

Nach den Angaben des Reuters-Fotografen trafen die Menschen in einem vorübergehenden Aufnahmezentrum in dem Dorf Besimenne in der Region Donezk ein. Die Personen seien in Bussen mit ukrainischen Nummernschildern in einem Konvoi mit russischen Truppen und Fahrzeugen mit UN-Emblemen angekommen.



Ukrainischen Angaben zufolge sollen in den Bunkeranlagen des Stahlwerks etwa 1.000 Zivilisten eingeschlossen sein. Russland geht davon aus, dass sich zudem rund 2.500 ukrainische Kämpfer und ausländische Söldner in den Bunkeranlagen von Azovstal verschanzen.