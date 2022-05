Dänemark will noch heute seine Botschaft in der Ukraine wieder öffnen. Das kündigte Außenminister Jeppe Kofod im dänischen Rundfunk DR an. Er sagte, das sei "ein sehr starkes Symbol für Dänemarks Unterstützung für das ukrainische Volk". Dänemark hatte die Vertretung in Kiew unmittelbar nach Beginn der russischen Invasion der Ukraine am 24. Februar geschlossen. Einige andere Länder wie Frankreich, Großbritannien und die USA hatten kürzlich bereits angekündigt, ihre Botschaften in der ukrainischen Hauptstadt wieder zu öffnen.