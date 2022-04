05:57 Uhr | CNN: US-Bürger in der Ukraine getötet

Im Kampf gegen russische Truppen in der Ukraine ist ein amerikanischer Söldner getötet worden. Das berichtete der US-Sender CNN unter Berufung auf die Mutter des 22-Jährigen. Der ehemalige US-Marineinfanterist sei in den Diensten einer privaten Firma zur Vermittlung von Söldnern am Montag ums Leben gekommen. Er habe mit seiner Einheit ukrainische Truppen unterstützt.



Erst am Vortag war der Tod eines britischen Staatsbürgers in der Ukraine vom britischen Außenministerium bestätigt worden. Ein weiterer Brite werde vermisst. In der vergangenen Woche hatte das russische Staatsfernsehen zwei Briten vorgeführt, die für die Ukraine gekämpft haben und von russischen Truppen gefangen genommen worden sein sollen.

03:30 Uhr | Russische Angriffe treffen Lazarett in Mariupol

Bei einem russischen Angriff auf das Stahlwerk Asowstal in Mariupol ist ein dort eingerichtetes Feldlazarett unter schweren Beschuss geraten. Nach einem Bericht der "Ukrajinska Prawda" wurde dabei mindestens ein Soldat getötet. Rund 100 Patienten seien verletzt worden. Nach Darstellung der Verteidiger sei das Lazarett gezielt angegriffen worden. In dem Lazarett sollen sich rund 500 Verwundete und Ärzte aufhalten.



Im Werk Asowstal haben sich die letzten Verteidiger der Hafenstadt Mariupol sowie zahlreiche Zivilisten verschanzt. Trotz wiederholter Aufforderung von russischer Seite lehnen sie eine Kapitulation ab. Zuletzt hatte sich UN-Generalsekretär António Guterres in Moskau und Kiew dafür eingesetzt, für die Zivilisten einen humanitären Korridor zu öffnen.

00:30 Uhr | Selenskyj: Besuch von Guterres war wichtig