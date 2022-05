Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) Bildrechte: dpa

Thüringens Innenminister Georg Maier will sich verstärkt für die schnelle Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine einsetzen. Deutschland müsse begreifen, dass die Demokratie in der Ukraine ums Überleben kämpfe, sagte der SPD-Politiker MDR THÜRINGEN.



Maier ist derzeit bei der Parlamentarischen Versammlung der NATO in der litauischen Hauptstadt Vilnius. Dort sind über den Bundesrat auch alle Länder-Innenminister Mitglied. Er habe dort gespürt, dass die anderen NATO-Länder skeptisch auf Deutschland schauen, weil die zugesagten Waffenlieferungen noch nicht in der Ukraine angekommen seien, so Maier. Deshalb wolle er das Thema im SPD-Bundesvorstand und auch in Bundesrat und Bundestag ansprechen.