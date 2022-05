Zerstörungen in der Stadt Sjewjerodonezk. Bildrechte: IMAGO / ITAR-TASS

In der Ostukraine rücken laut Gouverneur Sergij Gajdaj die russischen Truppen immer weiter auf das Stadtzentrum der umkämpften Stadt Sjewjerodonezk vor. Die durch einen Fluss getrennten Städte Sjewjerodonezk und Lyssytschansk sind die letzten Städte in der Region Luhansk, die noch von der Ukraine kontrolliert worden. In Sjewjerodonezk hatte es nach Angaben des Gouverneurs schon am Sonntag heftige Straßenkämpfe gegeben. Am Montag dauerten die Kämpfe an, wie Gajdaj im Messengerdienst Telegram erklärte. Mittlerweile sei die Lage in der Stadt "sehr schwierig".