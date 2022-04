Russland-Ukraine-Krieg Ticker: Ukraine meldet Dauerfeuer auf Stahlwerk in Mariupol

Hauptinhalt

Russland setzt nach ukrainischen Angaben seine Angriffe auf das Stahlwerk in Mariupol fort. Der ukrainische Präsident Selenskyj erwartet heute Vertreter der US-Regierung in Kiew. Mutmaßliche Kriegsverbrechen in der Ukraine beschäftigen auch die deutsche Justiz. Die Ukraine wirft Russland eine Zwangsrekrutierung von Einwohnern in besetzten Gebieten vor. Außerdem fließen die Ukraine-Hilfen offenbar vor allem in westliche Länder. Die aktuellen Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine im Ticker.