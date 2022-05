Die Berichterstattung aus der Ukraine ist schwierig, weil wegen der Kämpfe nur wenige unabhängige Medienvertreter im Land sind. Informationen kommen vor allem von der ukrainischen Regierung und dem Verteidigungsministerium aus Russland, die allerdings kaum unabhängig verifiziert werden können.

09:10 Uhr | Umfrage: Jeder Fünfte stimmt Verschwörungen zu Ukraine-Krieg zu

Verschwörungserzählungen rund um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sind laut einer repräsentativen Befragung in Deutschland weit verbreitet. Knapp jeder fünfte Befragte stimmte in der Umfrage der Organisation "CeMAS" verschwörungsideologischen Aussagen über den Krieg "eher" zu, berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Besonders hoch ist die Zustimmung demnach unter Wählerinnen und Wählern der AfD, wo die Zustimmung bei 60 Prozent liegt. Bei Linken-Wählern waren es 26 Prozent. In der Umfrage wurden rund ein Dutzend Aussagen abgefragt. Insgesamt stimmten dabei fast 20 Prozent zumindest teilweise der Aussage zu, Russlands Präsident Wladimir Putin gehe "gegen eine globale Elite vor, die im Hintergrund die Fäden zieht". Dass Putin vom Westen zum Sündenbock gemacht werde, um von wahren Problemen abzulenken, glaubten gut 15 Prozent der Befragten.

08:32 Uhr | Ukraine: Neue Angriffe auf Asow-Stahlwerk in Mariupol

Das Asow-Stahlwerk in Mariupol Bildrechte: IMAGO / SNA Russische Truppen haben nach Angaben des ukrainischen Militärs erneut versucht, dass Asow-Stahlwerk in Mariupol zu stürmen. Das teilte der ukrainische Generalstab am Donnerstagmorgen in seinem Lagebericht mit. "Mit Unterstützung der Luftwaffe hat der Gegner seinen Angriff mit dem Ziel erneuert, das Fabrikgelände unter seine Kontrolle zu bringen", heißt es in dem Bericht. In dem Stahlwerk sollen sich noch bis zu 200 Zivilisten befinden. Zuletzt hatte Russland eine neue Feuerpause für das Gelände angekündigt, durch die Zivilisten die Bunker des Werksgeländes jeweils zwischen 7 und 17 Uhr unserer Zeit verlassen könnten.

07:35 Uhr | Tote Zivilisten in Region Luhansk gemeldet

In der Region Luhansk in der Ostukraine sind nach ukrainischen Angaben in den vergangenen 24 Stunden fünf Zivilisten durch russische Angriffe ums Leben gekommen. Wie der dortige Gouvaneur Serhij Gaidai mitteilte, habe sich der Beschuss auf insgesamt vier Ortschaften der Region konzentriert.

07:22 Uhr | Hunderte Menschen aus Mariupol gerettet - Feuerpause angekündigt