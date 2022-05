08:32 Uhr | Ukraine: Neue Angriffe auf Asow-Stahlwerk in Mariupol

Das Asow-Stahlwerk in Mariupol Bildrechte: IMAGO / SNA Russische Truppen haben nach Angaben des ukrainischen Militärs erneut versucht, dass Asow-Stahlwerk in Mariupol zu stürmen. Das teilte der ukrainische Generalstab am Donnerstagmorgen in seinem Lagebericht mit. "Mit Unterstützung der Luftwaffe hat der Gegner seinen Angriff mit dem Ziel erneuert, das Fabrikgelände unter seine Kontrolle zu bringen", heißt es in dem Bericht. In dem Stahlwerk sollen sich noch bis zu 200 Zivilisten befinden. Zuletzt hatte Russland eine neue Feuerpause für das Gelände angekündigt, durch die Zivilisten die Bunker des Werksgeländes jeweils zwischen 7 und 17 Uhr unserer Zeit verlassen könnten.

07:35 Uhr | Tote Zivilisten in Region Luhansk gemeldet

In der Region Luhansk in der Ostukraine sind nach ukrainischen Angaben in den vergangenen 24 Stunden fünf Zivilisten durch russische Angriffe ums Leben gekommen. Wie der dortige Gouvaneur Serhij Gaidai mitteilte, habe sich der Beschuss auf insgesamt vier Ortschaften der Region konzentriert.

07:22 Uhr | Hunderte Menschen aus Mariupol gerettet - Feuerpause angekündigt