Der russische Staatskonzern Gazprom liefert nach eigenen Angaben weiterhin in großem Umfang Gas über die Ukraine in den Westen. Gazprom teilte in Moskau mit, an diesem Samstag sollten 108 Millionen Kubikmeter durch das Leitungssystem des Nachbarlands fließen. Das entspreche der bestellten Menge. Laut russischer Nachrichtenagentur Interfax wurde die Lieferungen vom Betreiber des ukrainischen Gastransitnetzes bestätigt. Die vertraglich mögliche maximale Auslastung liegt bei 109 Millionen Kubikmetern Gas pro Tag. Die Ukraine bezieht aus dem Transit des russischen Gases für den eigenen Staatshaushalt wichtige Durchleitungsgebühren.



Der russische Präsident Wladimir Putin hatte angewiesen, Gas an westliche Staaten nur noch gegen Rubel zu verkaufen. Das lehnen diese strikt ab, da in den Verträgen Euro oder Dollar als Zahlungsmittel festgehalten sind. Putin erließ daraufhin ein Dekret, das westliche Kunden verpflichtet, ein Rubelkonto bei der Gazprombank zu eröffnen und die Zahlungen darüber abzuwickeln. So will Russland seine Währung stützen, aber auch sicherstellen, dass das eingezahlte Geld tatsächlich ankommt.