12:29 Uhr | Russland kündigt Feuerpause um Asow-Werk an

Moskau hat eine Feuerpause für das Gebiet um das Asow-Stahlwerk in der ukrainischen Stadt Mariupol angekündigt. Die russischen Truppen würden ab 13.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit "alle Feindseligkeiten einstellen, ihre Einheiten auf eine sichere Entfernung zurückziehen und den Rückzug" der Zivilisten sicherstellen, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Die Zivilisten würden "in jede von ihnen gewählte Richtung" gebracht. Die ukrainische Seite solle ihre "Bereitschaft" zur Feuerpause "durch das Hissen weißer Flaggen" auf dem Gelände des Stahlwerks deutlich machen, fügte das Ministerium hinzu.



In dem ukrainischen Stahlwerk haben sich seit Wochen ukrainische Soldaten und zahlreiche Zivilisten verschanzt. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte daraufhin angeordnet, das Werk zu belagern.

11:43 Uhr | Polen zählt fast drei Millionen Einreisen aus der Ukraine

Helfer und ukrainische Flüchtlinge am Bahnhof von Breslau Bildrechte: IMAGO/NurPhoto Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine haben sich gut 2,94 Millionen Menschen von dort ins Nachbarland Polen in Sicherheit gebracht. Das teilte der polnische Grenzschutz auf Twitter mit. Am Sonntag kamen allerdings deutlich weniger Menschen aus dem Nachbarland als in den Tagen zuvor: 9.800 - mehr als ein Drittel weniger als am Vortag. Es gibt keine offiziellen Angaben, wie viele der Kriegsflüchtlinge in Polen geblieben und wie viele in andere EU-Staaten weitergereist sind.

11:04 Uhr | Moskau meldet Zerstörung von Ölraffinerie in Krementschuk

Russland hat nach eigenen Angaben eine Ölraffinerie und ein Treibstofflager in der zentralukrainischen Stadt Krementschuk angegriffen. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, dass "hochpräzise Langstreckenwaffen" Treibstoffproduktionsanlagen in einer Ölraffinerie am nördlichen Stadtrand von Krementschuk sowie Lagerstätten für Erdölprodukte zerstört haben.



Die ukrainische Militärverwaltung des Gebiets Poltawa teilte mit, dass am Sonntagabend neun Raketen in der Raffinerie und einem Heizkraftwerk von Krementschuk eingeschlagen seien. Es gebe erheblichen Schaden an Gebäuden, die entstandenen Brände seien aber eingedämmt worden, schrieb Verwaltungschef Dmytro Lunin auf Telegram. Ein Mensch sei getötet, sieben weitere seien verletzt worden.

10:26 Uhr | Selenskyj dankt USA und fordert neue Sanktionen

Wolodymyr Selenskyj (4.v.r) beim Treffen mit Antony Blinken (4.v.l), Außenminister der USA, und Lloyd Austin (3.v.l), Verteidigungsminister der USA, in Kiew. Bildrechte: picture alliance/dpa/Ukrainian Presidential Press Office/AP Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich für die Waffenhilfe der Amerikaner bedankt und zugleich eine Verschärfung der Sanktionen gegen Russland gefordert. "Wir haben mit US-Außenminister Antony Blinken und Verteidigungsminister Lloyd Austin die Waffenhilfe besprochen, die Verschärfung der Sanktionspolitik gegen Russland, die Finanzhilfe für die Ukraine und Sicherheitsgarantien", teilte Selenskyj auf seinem offiziellen Telegram-Kanal mit.



Die bisherigen Waffenhilfen in Höhe von 3,4 Milliarden Dollar (3,2 Milliarden Euro) hätten der Ukraine sehr geholfen, sagte Selenskyj. Zugleich gelte es, das russische Angriffspotenzial durch schärfere Sanktionen einzuschränken. Selenskyj verwies dabei auf einen schon erarbeiteten ukrainisch-amerikanischen Aktionsplan.



Blinken hatte zuvor als Ergebnis des Besuchs bekannt gegeben, dass die Diplomaten der amerikanischen Botschaft in dieser Woche nach Kiew zurückkehren würden.

10:01 Uhr | Eisenbahnstationen in der West- und Zentralukraine beschossen

In der West- und Zentralukraine sind nach ukrainischen Angaben am Montagmorgen mehrere Raketen eingeschlagen. Dabei seien auch fünf Eisenbahnstationen getroffen worden, teilte der Chef der ukrainischen Eisenbahn, Olexander Kamyschin, auf dem Telegram-Kanal des Unternehmens mit. "Die russischen Streitkräfte zerstören weiter systematisch die Infrastruktur der Eisenbahn", kommentierte Kamyschin. Seinen Angaben nach mussten aus Sicherheitsgründen die Route und der Fahrplan von mehreren Zügen geändert werden. Die Zahl der Opfer sei noch nicht zu beziffern, hieß es im ukrainischen Fernsehen.

09:13 Uhr | Großbritannien sieht nur geringe russische Fortschritte

Russland hat nach Angaben des britischen Verteidigungsministeriums noch keinen "bedeutenden Durchbruch" erzielt, seit es den Schwerpunkt seines Militäreinsatzes auf eine vollständige Besetzung des Donbass verlegt hat. Die Fortschritte seien bislang geringfügig ausgefallen. Die russische Entscheidung, das Asowstal-Stahlwerk zu belagern statt zu stürmen, binde zudem eine große Zahl russischer Streitkräfte.

08:01 Uhr | Esken: Schröder sollte aus der SPD austreten