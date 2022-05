SPD-Verteidigungsministerin Christine Lambrecht Bildrechte: dpa

Deutschland wird laut Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht sieben Panzerhaubitzen 2000 an die Ukraine liefern. Dazu sei am Freitag im slowakischen Sliac Einigkeit erzielt worden, so die SPD-Politikerin. Die Waffensysteme sollen der Bundeswehr nach der Lieferung nicht unmittelbar fehlen, da sie aus einer laufenden Instandsetzung kommen. Zu den Haubitzen solle auch eine Ausbildung angeboten werden.



Bei der Panzerhaubitze 2000 handelt es sich um ein schweres Artilleriesystem mit einer Kanone auf einem Kettenfahrzeug. Sie ähnelt damit einem Panzer. Zuletzt hatte es in Deutschland ein langes Ringen um die Lieferung schwerer Waffen gegeben. Ende April war bereits die Lieferung von Flugabwehrpanzern des Typs Gepard in Aussicht gestellt worden.