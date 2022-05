09:59 Uhr | Scholz will sich in TV-Ansprache an die Deutschen wenden

Bundeskanzler Olaf Scholz will sich am kommenden Sonntag in einer Fernsehansprache an die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland wenden. Wie es am Freitag aus Regierungskreisen hieß, will der SPD-Kanzler über den Krieg in der Ukraine und das Ende des Zweiten Weltkriegs sprechen.

Kanzler Olaf Scholz will erneut eine Fernsehansprache halten. Bildrechte: dpa Zuvor hatte die "Bild" über die Pläne berichtet. Die Ansprache soll am Sonntagabend in der ARD und im ZDF ausgestrahlt werden. Es wäre abgesehen von der Neujahrsansprache das zweite Mal, dass sich Scholz in einer Fernsehansprache an die Bevölkerung wendet. Bereits kurz nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine am 24. Februar hatte er eine solche Ansprache gehalten. Am kommenden Sonntag, dem 8. Mai, wird in vielen Ländern an die Kapitulation der Deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg erinnert. Der Tag markiert damit die Befreiung vom Nationalsozialismus in Europa.

08:27 Uhr | Ukraine: Fast 500 Zivilisten aus Mariupol evakuiert

Das Asow-Stahlwerk in Mariupol Bildrechte: dpa Aus der ukrainischen Hafenstadt Mariupol sind nach Angaben der Ukraine in den vergangenen Tagen Hunderte Zivilisten evakuiert worden. Der Leiter des ukrainischen Präsidialamtes, Andrij Jermak, sagte der Nachrichtenagentur Unian, seit dem Beginn eines von der UNO geleiteten Einsatzes sei es "gelungen, fast 500 Zivilisten aus Mariupol und seinen Vororten zu evakuieren".

Zudem habe eine weiterer Versuch begonnen, Menschen aus dem Asow-Stahlwerk in Sicherheit zu bringen. Über Ergebnisse wolle er in Kürze berichten. Auch die stellvertretende ukrainische Ministerpräsidentin Iryna Wereschtschuk erklärte: "Heute konzentrieren wir uns auf das Asow-Stahlwerk." Nach ukrainischen Angaben sitzen dort noch immer rund 200 Zivilisten fest.

07:55 Uhr | Deutschland liefert sieben Panzerhaubitzen 2000 an die Ukraine