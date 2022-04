Der ukrainischen Regierung zufolge dauert der Widerstand in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol an. Die Stadt widersetze sich weiter Russland, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner allabendlichen Videobotschaft. Selenskyj sagte weiter, Russland verlege weiter Truppen für den Krieg in die Ukraine.