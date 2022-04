15:26 Uhr | EU-Kommission: Keine Zölle mehr auf ukrainische Waren

Die EU-Kommission will Waren aus der Ukraine von Einfuhrzöllen befreien. Die Behörde in Brüssel schlug vor, zunächst für ein Jahr auf das Geld zu verzichten. Zudem sollen alle Antidumping- und Schutzmaßnahmen der Union gegenüber ukrainischen Stahlexporten aufgehoben werden, um die Wirtschaft des Landes während zu unterstützen, wie die Brüsseler Behörde am Mittwoch mitteilte. Das EU-Parlament und die 27 Mitgliedstaaten müssen allerdings noch zustimmen. Erst gestern hatte Großbritannien angekündigt, keine Zölle mehr auf Waren aus der Ukraine zu erheben.

15:15 Uhr | Dänische Truppen in Lettland angekommen

In Lettland sind erste dänische Truppen zur Verstärkung der Nato-Präsenz eingetroffen. Das teilte das Verteidigungsministerium in Riga mit. Eine konkrete Zahl wurde nicht genannt. Das dänische Parlament hatte in der Vorwoche zugestimmt, bis zu 1.000 Soldaten in das baltische Land zu entsenden.

15:13 Uhr | Konjukturprognose gesenkt

Die Bundesregierung hat ihre Konjunkturprognose für dieses Jahr deutlich gesenkt. Wirtschaftsminister Robert Habeck teilte mit, dass nur noch ein Wachstum von 2,2 Prozent erwartet werde. Im Herbst waren noch 4,1 Prozent vorausgesagt worden. Habeck sagte, nach zwei Jahren Pandemie komme durch den Krieg in der Ukraine eine neue Belastung hinzu. Wegen der stark gestiegenen Energiepreise werde außerdem mit einer Inflationsrate von 6,1 Prozent gerechnet.

Update 15:02 Uhr | Kabinett beschließt Entlastungspaket