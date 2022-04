Gas-Lieferungen aus Russland dürfen von heute an nur noch in Rubel bezahlt werden. Präsident Wladimir Putin hat nach eigenen Angaben ein entsprechendes Dekret unterzeichnet. Danach müssen ausländische Unternehmen ein Konto bei der russischen Gazprom-Bank eröffnen. Auf dieses Konto überweisen sie ihre Gasrechnungen wie gewohnt in Euro oder Dollar. Die Bank wechselt das Geld dann in Rubel und schickt den Betrag in der russischen Landeswährung weiter an Gazprom.