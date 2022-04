Russland-Ukraine-Krieg Ticker: Russland stoppt Gaslieferungen

Russland hat seine Gaslieferungen an Polen und Bulgarien tatsächlich gestoppt. Heute Morgen hieß es aus Warschau, der Durchfluss in der Jamal-Pipeline liege bei Null. Der ukrainische Präsident warnt vor einem möglichen Angriff aus Transnistrien und spricht von weitergehenden Zielen des Kremls in diesem Krieg. Mehr hier im Ticker.