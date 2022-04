Auch die Bundestagsfraktionen der Regierungskoalition wollen die Bundesregierung auffordern, Waffenlieferungen in die Ukraine zu beschleunigen und zu erweitern. Im Entwurf eines gemeinsamen Antrags sprechen sich SPD, Grüne und FDP laut dpa dafür aus, "die Lieferung auf schwere Waffen und komplexe Systeme etwa im Rahmen des Ringtauschs zu erweitern", ohne die Fähigkeit zur Bündnisverteidigung zu gefährden. Außerdem verlangen sie dabei die Ausbildung von ukrainischen Soldaten in Deutschland. Die größte Oppositionsfraktion CDU/CSU hatte einen Antrag vorgelegt, der bei schweren Waffen weiter geht. Abstimmen soll der Bundestag noch diese Woche. Als Termin war Donnerstag im Gespräch.

Ein Bundestagsbeschluss hätte für die Regierung nur empfehlenden Charakter. Der Entwurf der Regierungsparteien zählt in 41 Punkten auch die Unterstützung diplomatischer Bemühungen auf, humanitäre Hilfe, weitere Einschränkungen der Wirtschaftsbeziehungen zu Russland und Belarus, eine Unterstützung der Nato-Beitritte Schwedens und Finnlands sowie die stärkere Einbeziehung von China in Bemühungen um Frieden für die Ukraine.

Die russische Invasion stört die Landwirtschaft in der Ukraine. Das World Food-Programm (WFP) der UNO geht davon aus, dass die Ukraine nur die Hälfte der üblichen Menge an Weizen ernten kann. Die Bundesregierung will erreichen, dass europäische Eisenbahn-Unternehmen den Getreide-Export aus der Ukraine sicherstellen. Der Seeweg ist blockiert. Das WFP fordert, dass Handelswege für Getreide offenbleiben. Das sagte WFP-Deutschlandchef Martin Frick der heutigen Ausgabe der Zeitung "Augsburger Allgemeine".