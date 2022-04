13:39 Uhr | Russische Raketen über Atomkraftwerk

Das staatliche ukrainische Unternehmen Energoatom hat heute gemeldet, dass russische Marschflugkörper in niedriger Höhe das größte Atomkraftwerk Europas in Saporischschja in der Südukraine überflogen hätten. Getroffen wurde nach den Angaben der örtlichen Behörden ein Geschäftsgebäude in der Stadt Saporischschja, wobei mindestens ein Mensch gestorben sei.

12:50 Uhr | Erdogan fordert sichere Fluchtrouten

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat nach Angaben seines Präsidialbüros den russischen Staatschef Wladimir Putin in einem Telefonat aufgerufen, sichere Fluchtrouten zu schaffen. Erdogan habe in dem Gespräch betont, wie wichtig Fluchtkorridore für Zivilisten seien und erneut einen Waffenstillstand gefordert. Er habe dabei erneut angeboten, ein Treffen der russischen und ukrainischen Führungen auszurichten. Die Türkei liegt wie Russland und die Ukraine am Schwarzen Meer. Das Nato-Mitglied hat gute Beziehungen zu beiden Staaten und bemüht sich um Vermittlung.

12:34 Uhr | Beschuss in der Region Donezk

Russland setzt seinen Beschuss der ostukrainischen Region Donezk nach ukrainischen Angaben fort. Heute seien bislang zwei Menschen getötet und sechs weitere verletzt worden, teilte Gouverneur Pawlo Kyrylenko mit.

12:25 Uhr | Guterres fordert Waffenruhe

UN-Generalsekretär António Guterres hat sich bei einem Treffen mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow für eine rasche Waffenruhe und ein Ende des Krieges in der Ukraine ausgesprochen.

Guterres und Lawrow in Moskau Bildrechte: dpa Zum Auftakt seines Besuchs in Moskau sagte der 72 Jahre alte Guterres, es sei Dialog nötig. Er wollte heute auch mit Präsident Wladimir Putin sprechen.



Lawrow sagte, um die Ukraine hätten sich zahlreiche Probleme angesammelt, die geklärt werden müssten. Auch wolle Russland über die Vereinten Nationen insgesamt sprechen. Es gebe Tendenzen im Westen, eine monopolare Welt zu errichten. Darauf erwiderte Guterres, er sei Anhänger einer multipolaren Welt. Er will nach seinem Russland-Aufenthalt über Polen in die Ukraine reisen, um dort am Donnerstag auch Präsident Wolodymyr Selenskyj zu treffen.

12:16 Uhr | Mehr als 310 000 Flüchtlinge in Tschechien

In Tschechien haben seit Beginn der russischen Invasion mehr als 310.000 ukrainische Flüchtlinge eine Aufenthaltserlaubnis erhalten. Wie das Prager Innenministerium mitteilte, dürfen sie ab sofort eine Arbeit aufnehmen und haben Anspruch auf kostenlose Gesundheitsversorgung. Die Mehrzahl der Schutzsuchenden seien allerdings Frauen und Kinder, hieß es.

12:11 Uhr | Mehr ukrainische Schulkinder in Deutschland

Vergangenen Woche ist die Zahl ukrainischer Flüchtlinge an Schulen in Deutschland erneut leicht gestiegen. In der Woche vom 18. bis 24. April waren nach Angaben der Kultusministerkonferenz insgesamt 65.242 Kinder und Jugendliche an Schulen aufgenommen. Im Vergleich zur Vorwoche seien das trotz Osterferien rund 4.300 mehr. Insgesamt sind in Deutschland inzwischen mindestens 381.521 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Diese aktuelle Zahl des Bundesinnenministeriums gibt den Stand allerdings nicht vollständig wieder, weil sich die Menschen nicht offiziell registrieren lassen müssen.

11:20 Uhr | Explosionen in Transnistrien