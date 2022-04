Die AfD im Landtag von Sachsen-Anhalt ist mit dem Vorhaben gescheitert, ukrainische Schüler längerfristig in Sonderklassen zu unterrichten. Ein entsprechender Antrag wurde im Parlament in Magdeburg abgelehnt. Bildungsministerin Eva Feußner sagte, niemand wisse, wann der Krieg ende. Deshalb sei es richtig, eine Integration in den Regelbetrieb zu ermöglichen. Die CDU-Politikerin verwies auf die Ankunftsklassen, in denen Kinder und Jugendliche Sprachbarrieren abbauen könnten. Die AfD forderte, dass der Unterricht in Sonderklassen nach ukrainischem Lehrplan erfolgen müsse und Deutsch ergänzend gelehrt werden solle. So sollten die Kinder bestmöglich auf ihre Rückkehr in die Ukraine vorbereitet werden.

UN-Generalsekretär António Guterres hat in der Ukraine mehrere zerstörte Vororte von Kiew besucht. In Borodjanka sagte er: "Ich stelle mir meine Familie in einem dieser Häuser vor, die nun zerstört und schwarz sind. Und ich sehe meine Enkeltöchter in Panik davonlaufen." Krieg sei im 21. Jahrhundert nicht zu akzeptieren, fügte er hinzu. Der UN-Generalsekretär wollte sich noch heute mit dem ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba und Präsident Wolodymyr Selenskyj treffen.



Am Dienstag war er in Moskau mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und Außenminister Sergej Lawrow zusammengekommen. In Moskau kritisierte Guterres mehrfach die russische Invasion in die Ukraine und forderte humanitäre Korridore für Zivilisten.