Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat den Parteien der Ampel-Koalition einen Beschlussantrag für die Lieferungen schwerer Waffen an die Ukraine vorgelegt. In dem Entwurf, der mehreren Nachrichtenagenturen vorliegt, heißt es, es seien "aus verfügbaren Beständen der Bundeswehr in größtmöglichem Umfang Rüstungsgüter direkt für die Ukraine bereitzustellen und unverzüglich dorthin zu liefern, inklusive 'schwerer Waffen'".



CDU-Chef Friedrich Merz sagte der "Süddeutschen Zeitung", dass man nun eine Verständigung mit den Fraktionen von SPD, FDP und Grünen suche, den Antrag notfalls aber auch alleine einbringen werde.



Auch in den Ampel-Regierungsfraktionen wird ein alternativer Antrag vorbereitet. Vor allem in den Regierungsfraktionen von SPD und Grünen gab es bisher aber unterschiedliche Haltungen zur Lieferung schwerer Waffen.