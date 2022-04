Die in der Hafenstadt Mariupol eingeschlossenen ukrainischen Kämpfer haben in einem dramatischen Appell um Evakuierung in einen Drittstaat gebeten. Man rufe alle führenden Politiker der Welt auf, die Soldaten, mehr als 500 verwundete Kämpfer und Hunderte Zivilisten in ein Drittland in Sicherheit zu bringen. "Wir sehen hier vielleicht unseren letzten Tagen, wenn nicht Stunden entgegen", sagte der Marinekommandant Serhij Wolyna in einem Facebook-Video am Mittwochmorgen. Der Feind sei in einem Verhältnis von 10:1 überlegen. Dem US-Fernsehsender CNN sagte Wolyna, eine Evakuierung könne etwa per Schiff oder per Helikopter erfolgen. Die ukrainischen Soldaten in Mariupol hatten sich zuletzt in einem Stahlwerk verschanzt und leisten von dort aus Widerstand gegen die russischen Angreifer.