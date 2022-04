Der kommissarische Generalsekretär der FDP, Bijan Djir-Sarai, fordert eine rasche Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine. "Ich bin davon überzeugt, dass die Bundesregierung schwere Waffen liefern sollte", sagt er am Morgen in der ARD: "Der Krieg wird in den nächsten Wochen noch brutaler werden, noch aggressiver werden. Das heißt, wir müssen alles dafür tun, damit die Ukraine in der Lage ist, sich zu verteidigen." In den kommenden Tagen werde die Bundesregierung darüber sprechen. Kurz zuvor hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ein weiteres Mal schwere Waffen gefordert und die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen am vergangenen Wochenende entsprechende Lieferungen befürwortet.