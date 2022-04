Ukraine-Krieg Ticker: Europol unterstützt Ermittlungen

Hauptinhalt

Die Polizeibehörde Europol will die EU-Staaten bei der Durchsetzung von Sanktionen gegen russische Einzelpersonen und Unternehmen unterstützen. Der russische Krieg gegen die Ukraine könnte die globale Wirtschaft nach einer Analyse der WTO in diesem Jahr bis zu 1,3 Prozentpunkte Wachstum kosten. Etwa 4.350 Zivilisten sind in der Ukraine in Sicherheit gebracht worden. Die aktuellen Ereignisse im Ukraine-Krieg im Ticker.