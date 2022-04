Russland-Ukraine-Krieg Ticker: Lawrow sieht Gefahr eines Weltkrieges

Russlands Außenminister Lawrow warnt den Westen vor einer Eskalation des Ukraine-Kriegs. Es bestehe die "reale Gefahr" eines Weltkrieges. Die deutsche Industrie will 88 Leopard-Kampfpanzer an die Ukraine liefern. Schweden und Finnland bewerben sich offenbar um eine Mitgliedschaft in der Nato. Altkanzler Schröder gerät weiter unter Druck. Auch EU-Sanktionen gegen ihn werden nicht mehr ausgeschlossen. Die aktuellen Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine im Ticker.