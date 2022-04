Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Verzögerungen bei Waffenlieferungen an sein Land kritisiert. In einer nächtlichen Videoansprache sagte er, angesichts der drohenden neuen russischen Offensive bedeute das eine Erlaubnis für Russland, Ukrainern das Leben zu nehmen. So, wie die russischen Truppen Mariupol zerstörten, wollten sie auch andere Städte und Gemeinden in den Gebieten Donezk und Luhansk dem Erdboden gleichmachen. Die Ukraine stehe in ständigem Kontakt mit Partnern, betonte Selenskyj, um die Verteidigung im Osten zu gewährleisten. Diejenigen, die ihre Hilfe zurückhielten, müssten wissen, dass das Schicksal der Schlacht auch von ihnen abhänge. In manchen Fällen warte man seit Beginn des russischen Überfalls vor 53 Tagen auf Antwort.