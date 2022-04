Die Berichterstattung aus der Ukraine ist derzeit schwierig, da wegen der Kämpfe kaum noch unabhängige Medienvertreter im Land sind. Informationen kommen vor allem von der ukrainischen Regierung und dem Verteidigungsministerium aus Russland, die allerdings kaum unabhängig verifiziert werden können.

13.27 Uhr | NVA-Panzer für die Ukraine

Deutschland hat die Lieferung weiterer Rüstungsgüter an die ukrainische Armee genehmigt. Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht habe die Erlaubnis erteilt, sagte ein Sprecher des Ministeriums der "Welt am Sonntag". Es gehe um 58 Schützenpanzer, die ursprünglich aus den Beständen der Nationalen Volksarmee der DDR stammten. Die Panzerwagen vom Typ "PbV-501" – zu DDR-Zeiten als BMP-1 bekannt – seien im Besitz einer tschechischen Firma, die sie an die Ukraine weiterverkaufen wolle. Die dafür notwendige Genehmigung aus Deutschland sei jetzt erfolgt.

13:02 Uhr | Scholz: Putin nicht umfassend informiert

Bundeskanzler Olaf Scholz geht davon aus, dass Russlands Präsident Wladimir Putin nicht umfassend über die Lage in der Ukraine informiert wird. Er sei überzeugt, "dass die eigenen Dienste ihm viele Wahrheiten auch vorenthalten", sagte der Sozialdemokrat in einem Podcast-Interview nach NDR-Angaben vom Freitag. Dabei gehe es zum Beispiel darum, "wie viele russische Soldaten gestorben sind in diesem Krieg".



Der Kreml hatte am Donnerstag westliche Geheimdienst-Berichte zurückgewiesen, wonach Putin von seinen Beratern falsch über die Lage in der Ukraine informiert werde.

Update 12:49 Uhr | Lawrow sieht Fortschritte

Der russische Außenminister Sergej Lawrow spricht von Fortschritten bei den Friedensgesprächen zwischen der Ukraine und Russland. Die Regierung in Moskau bereite derzeit ihre Antwort auf ukrainische Vorschläge vor, sagte Lawrow nach einem Gespräch mit seinem indischen Amtskollegen.



Nach Angaben der Ukraine haben beiden Parteien ihre Verhandlungen fortgesetzt. Die Gespräche seien im Online-Format fortgesetzt worden, teilte das ukrainische Präsidialamt mit, ohne Einzelheiten zu nennen.

12:35 Uhr | Internationales Rotes Kreuz auf dem Weg nach Mariupol

Teams des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz sind nach Angaben eines Sprechers auf dem Weg in die belagerte Hafenstadt Mariupol. "Wir haben die Erlaubnis, uns heute in Bewegung zu setzen, und sind unterwegs nach Mariupol", sagt er. "Wir sind hoffnungsfroh, dass die Fluchtkorridore heute geöffnet werden können." Allerdings habe man keine Erlaubnis erhalten, Hilfsgüter mit dem Konvoy in die Stadt zu bringen und sei daher ohne Vorräte losgefahren. Der Bürgermeister der Stadt hatte in dieser Woche erklärt, dass 170.000 Einwohner in Mariupol eingeschlossen seien. Sie hätten keinen Strom und die Lebensmittelvorräte gingen zur Neige.

11:20 Uhr | Aldi erhöht erneut die Preise

Infolge des Krieges steigen in Deutschland die Lebensmittelpreise weiter. Am Freitag bestätigte Aldi, dass die Preise beim Discounter erneut angehoben werden. Fleisch, Wurst und Butter werden ab Montag "deutlich teurer", sagte Aldi-Nord-Kommunikationschef Florian Scholbeck der Deutschen Presse-Agentur. Grund hierfür seien höhere Preise von Lieferanten: "Seit Beginn des Ukraine-Krieges gibt es Sprünge bei den Einkaufspreisen, die wir so noch nicht erlebt haben." Das liege an erhöhten Kosten für Futter- und Düngemittel sowie Energie. Zuvor hatte die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" über die Preiserhöhungen berichtet. Der Zeitung zufolge sieht sich auch Aldi Süd veranlasst, die Preise anzuheben.

Seit Beginn des Ukraine-Krieges gibt es Sprünge bei den Einkaufspreisen, die wir so noch nicht erlebt haben. Florian Scholbeck Sprecher von Aldi Nord