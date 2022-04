Die Europäische Weltraumorganisation ESA hat die Zusammenarbeit mit Russland bei drei Mond-Missionen beendet. Die Behörde in Paris begründete dies gestern Abend mit der russischen Aggression gegen die Ukraine und den Sanktionen. Diese machten die geplante Mond-Kooperation unmöglich. Die ESA wollte dabei neue Ausrüstung und Technik testen, im Sommer etwa eine neue Navigationskamera. Nun werden Alternativen gesucht. Im März hatte die ESA bereits ihre Beteiligung an einer Mars-Mission abgesagt.

Österreichs Kanzler Karl Nehammer hat nach eigenen Angaben die Zusage von Russlands Präsident Wladimir Putin erhalten, dass die Versorgung seines Landes mit russischem Gas sicher sei. Laut Meldung der österreichischen Nachrichtenagentur APA soll Putin bei dem Treffen mit Nehammer am Montag bei Moskau auch gesagt haben, dass Österreich seine Gasrechnungen weiter in Euro begleichen könne. Das Land bezieht etwa 80 Prozent seines Erdgases aus Russland. Der Anteil ist höher als der in Deutschland.



Vor gut drei Wochen hatte Putin angekündigt, dass aus den "unfreundlichen", also an den Sanktionen gegen Russland beteiligten Ländern russisches Erdgas demnächst in Rubel bezahlt werden solle.