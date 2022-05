19:24 Uhr | Scholz und Macron verurteilen russischen Angriffskrieg in der Ukraine

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron haben den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine verurteilt. Macron erklärte in Berlin beim erstem Staatsbesuch seiner zweiten Amtszeit, es müsse unbedingt verhindert werden, dass der Krieg sich in Europa ausweite. Scholz sagte, der "entsetzliche Angriffskrieg" schweiße die europäischen Partner zusammen; es gelte auch, zusammen zu handeln. Der Kanzler betonte: "Die Ukraine gehört zur europäischen Familie."

18:30 Uhr | Stille Feiern in der Ukraine zum "Tag des Sieges"

Soldaten am Grab des unbekannten Soldaten in einem Park in Kiew Bildrechte: IMAGO/Kyodo News In der Ukraine haben viele Menschen inmitten des russischen Angriffskriegs auf ihr Land am "Tag des Sieges" über den Nationalsozialismus still der Toten des Zweiten Weltkriegs gedacht. In der Hauptstadt Kiew legten Tausende rote Nelken am Grab des Unbekannten Soldaten und an anderen Gedenkstätten nieder. Die sonst üblichen Gedenkmärsche, Konzerte und das gemeinsame Singen von sowjetischen Kriegsliedern fielen aus.

In Großstädten wie Odessa und Saporischschja hatten die Behörden ganztägige Ausgangssperren verhängt, um Konflikte und "russische Provokationen" zu verhindern. Wegen des geltenden Kriegsrechts war der sonst arbeitsfreie Feiertag ein normaler Werktag.

18:16 Uhr | EU will Ökostrom-Projekte schneller genehmigen

Neue Windkraftanlagen und Solarzellen sollen in der EU künftig deutlich schneller genehmigt werden können. Laut einem Entwurf für ein neues EU-Gesetz sollen Projekte in besonders geeigneten Gebieten innerhalb von einem Jahr genehmigt werden. Darunter zählen etwa Dächer, Parkplätze, Industriegebiete oder auch Seen und Wasserreservoirs. Derzeit beträgt die Vorlaufzeit für solche Projekte bis zu zehn Jahre. Der Entwurf ist Teil eines Pakets, das die EU-Kommission Mitte Mai vorschlagen will, um möglichst schnell unabhängig von russischer Energie zu werden.

17:49 Uhr | UN-Menschenrechtsrat hält Sondersitzung zu Ukraine-Krieg ab