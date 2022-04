13:23 Uhr | Russland bestätigt Angriffe auf Kiew – Ukraine berichtet von Angriffen in Lwiw

Russland hat in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine wieder die Hauptstadt Kiew unter Beschuss genommen. Der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, sagte in Moskau, bei dem neuen Angriff auf Kiew seien Produktionsanlagen einer Panzerfabrik zerstört worden. Zuvor hatte Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko von mehreren Explosionen im Stadtteil Darnyzja berichtet. Über Opfer wurde zunächst nichts bekannt. Rettungskräfte seien an Ort und Stelle, hieß es. Das Viertel liegt im Südosten der Millionenstadt.



Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau am Samstag gab es auch neue Luftschläge in anderen Teilen des Nachbarlands. Nach Angaben des ukrainischen Militärs gab es Angriffe auf die Region Lwiw. Russische Militärflugzeuge seien in Belarus gestartet und hätten Marschflugkörper auf die Region abgefeuert. Vier russische Marschflugkörper seien von der ukrainischen Luftabwehr abgefangen worden.

12:24 Uhr | Russland: Einreiseverbot für britischen Premier Johnson

Das russische Außenministerium hat ein Einreiseverbot für den britischen Premierminister Boris Johnson erlassen. Wie das Ministerium in Moskau mitteilte, dürfen auch Außenministerin Liz Truss, Verteidigungsminister Ben Wallace und zehn weitere britische Politiker nicht mehr nach Russland einreisen. In Kürze würden weitere Personen auf die Liste gesetzt. Hintergrund der Maßnahme sei "das beispiellose unfreundliche Vorgehen der britischen Regierung, insbesondere die Verhängung von Sanktionen gegen hochrangige russische Vertreter".

11:47 Uhr | Buschmann: Auch russische Flüchtlinge sollen Schutz erhalten

Bundesjustizminister Marco Buschmann hat auch russischen Flüchtlingen schnellen und unbürokratischen Schutz zugesagt. Der FDP-Politiker sagte der "Welt am Sonntag", die Bundesregierung werde den Betroffenen langwierige Asylverfahren ersparen. Es werde eine Pauschalgenehmigung für alle geben, die schon bei internationalen Unternehmen tätig gewesen seien. Das solle auch für Bürgerrechtler, kritische Journalisten und Kulturschaffende gelten. Buschmann kündigte zugleich Sicherheitsüberprüfungen an. Man könne nicht ausschließen, dass Menschen gezielt nach Deutschland geschleust würden, um das Land zu destabilisieren.

10:55 Uhr | Polen: Fast 2,8 Millionen Einreisen aus Ukraine

Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine haben sich 2,78 Millionen Menschen im Nachbarland Polen in Sicherheit gebracht. Das teilte der polnische Grenzschutz am Samstag auf Twitter mit. Am Karfreitag kamen demnach 24.400 Flüchtlinge.



In Richtung Ukraine überquerten am Freitag 25.100 Menschen die Grenze. Dabei handelte es sich nach Angaben der Behörden zum Großteil um ukrainische Staatsbürger. Sie reisen meist in Gebiete, die die ukrainische Armee zurückerobert hat.



Es gibt keine offiziellen Angaben, wie viele der Kriegsflüchtlinge in Polen geblieben und wie viele in andere EU-Staaten weitergereist sind. Die Ukraine hatte vor dem russischen Einmarsch am 24. Februar mehr als 44 Millionen Einwohner. Polen und die Ukraine verbindet eine mehr als 500 Kilometer lange Grenze.

10:34 Uhr | Papst wehrt sich gegen Vorwurf der Putin-Freundlichkeit

Mit harten Worten hat sich Papst Franziskus sich gegen den Vorwurf gewehrt, angesichts des russischen Überfalls auf die Ukraine sei er zu Putin-freundlich. In einem Brief an einen argentinischen Journalisten nannte er entsprechende Vorwürfe in Medien des Landes das Ergebnis von "Desinformation, Verleumdung, Diffamierung und Koprophilie". Letzteres ist der Fachbegriff für Fetischismus mit Exkrementen.



Weil sich der Papst bisher geweigert hat Russlands Präsidenten Wladimir Putin öffentlich zu kritisieren, warfen ihm in den vergangenen Wochen mehrere Medien seines Heimatlandes vor, er unterstütze die Ukraine nicht. Bischöfe in Argentinien sahen sich bereits veranlasst, das Kirchenoberhaupt gegen diese Vorwürfe zu verteidigen.

Zwei Krankenpflegerinnen – eine aus Russland, eine aus der Ukraine – tragen das Kreuz Jesu zum Karfreitagsgedenken ein Stück gemeinsam. Bildrechte: IMAGO/Independent Photo Agency Int. Kritik gegen Franziskus gab es auch angesichts einer Aktion aus dem Vatikan zum Karfreitag. Für die traditionelle Kreuzwegandacht hatten eine Ukrainerin und eine Russin gemeinsam das Kreuz ein Stück des Weges getragen. Das sollte nach Aussagen des Vatikans ein Zeichen des Friedens setzen. Kirchenvertreter aus der Ukraine entgegneten, damit würde Russland als Aggressor nicht adäquat dargestellt.

09:05 Uhr | Neue Evakuierungsversuche am Karsamstag

In den umkämpften Regionen Luhansk und Donezk im Osten der Ukraine sind nach Angaben der Regierung einmal mehr neun humanitäre Fluchtkorridore eingerichtet worden. Vize-Regierungschefin Iryna Wereschtschuk erklärte in Kiew, eine Fluchtmöglichkeit gebe es für Privatfahrzeuge aus der besonders betroffenen Hafenstadt Mariupol in Richtung der Stadt Saporischschja. Weitere Korridore seien in der Region Luhansk eingerichtet worden, mit vorläufigem Ziel Bachmut. Die humanitären Korridore könnten aber nur funktionieren, wenn der Beschuss seitens der russischen Besatzer eingestellt werde, schrieb Wereschtschuk im Nachrichtenkanal Telegram.



Die Ukraine und Russland werfen sich gegenseitig vor, die Flucht von Zivilisten über solche Korridore zu sabotieren. Die Routen werden jeden Tag neu angekündigt. Zehntausende konnten nach ukrainischen Angaben bereits flüchten. Moskau hatte zuletzt erklärt, die Kampfhandlungen auf den Osten der Ukraine zu konzentrieren.

07:06 Uhr | Buschmann: Geflüchtete sollen Kriegsverbrechen anzeigen

Bundesjustizminister Marco Buschmann will Kriegsverbrechen in der Ukraine mit der Hilfe von Geflüchteten in Deutschland aufklären lassen. "Wir rufen alle ukrainischen Geflüchteten auf, dass sie sich an alle Polizeidienststellen wenden können, wenn sie Opfer oder Zeugen von Kriegsverbrechen geworden sind", sagt der FDP-Politiker der "Welt am Sonntag". Das Bundeskriminalamt werte die Erkenntnisse im Rahmen von Ermittlungen des Generalbundesanwalts aus. Zudem unterstütze Deutschland den Internationalen Strafgerichtshof mit zusätzlichem Geld und Personal.

06:03 Uhr | Viele Kriegsflüchtlinge vermutlich lange wohnungslos

Flüchtlinge aus der Ukraine in der Hansemesse in Rostock Bildrechte: dpa Viele ukrainische Kriegsflüchtlinge werden nach Einschätzung der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe auf längere Zeit wohnungslos sein. "Bei der Menge an Flüchtlingen müssen wir damit rechnen, dass nicht alle eine eigene Mietwohnung finden werden", sagte Geschäftsführerin Werena Rosenke dem Evangelischen Pressedienst. Ein Großteil der Menschen werde noch lange bei Familie und Freunden unterkommen oder in Unterkünften leben müssen, welche die Kommunen für Wohnungslose zur Verfügung stellen. Rosenke betonte, dass sich durch die Ankunft der Kriegsflüchtlinge der ohnehin bestehende Mangel an bezahlbarem Wohnraum in den Großstädten verschärfen werde. Rosenke forderte die Kommunen auf, kurzfristig Wohnraum zu schaffen, indem sie etwa Leerstände prüften und Ferienwohnungen in Mietwohnungen umwandelten.

