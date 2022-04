Im Gegensatz zu Bundeskanzler Olaf Scholz ist Litauens Präsident Gitanas Nauseda nach Kriegsbeginn bereits nach Kiew gereist. Bildrechte: dpa

Litauens Präsident Gitanas Nauseda fordert die Bundesregierung auf, die Ukraine mit Panzern auszustatten. "Ich bin nicht in der Position von Bundeskanzler Olaf Scholz. Ich kann nur sagen, was ich an seiner Stelle tun würde: Ich würde Panzer liefern", sagt Nauseda den Zeitungen der Funke Mediengruppe und dem französischen Blatt "Ouest-France". Deutschland solle schneller entscheiden, wo es in diesem Konflikt stehe. "Die Ukraine braucht die volle militärische Unterstützung - auch von Deutschland."