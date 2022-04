Italien und Spanien haben ihr Botschaftspersonal wieder nach Kiew verlegt. Die Botschaft Italiens wurde am Montag wieder eröffnet, nachdem sie im März aus Sicherheitsgründen ins westliche Lwiw verlegt worden war. Spanien wolle "in Kürze" seine Botschaft wieder eröffnen, kündigte Ministerpräsident Pedro Sánchez an – als weiteres Zeichen der Solidarität mit dem ukrainischen Volk. Italiens Außenminister Luigi Di Maio sprach von einem Symbol, an die Diplomatie zu glauben und ständig den Frieden zu suchen. Auch die Türkei hatte ihre Botschaft in der Ukraine zurück nach Kiew verlegt, Frankreich will das ebenfalls tun. Die deutsche Botschaft in Kiew ist nach Angaben des Auswärtigen Amts derzeit nicht besetzt.