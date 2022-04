Auf die ukrainische Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer hat es nach Behördenangaben einen Luftangriff gegeben. Wie der Stadtrat im Nachrichtenkanal Telegram mitteilte, entstanden in "einigen Gebieten" Brände. Ukrainische Medien veröffentlichten Fotos, auf denen Rauch über Odessa zu sehen war. Es soll keine Verletzten gegeben haben. Dem Stadtrat zufolge wurden "einige Raketen" von der Luftabwehr abgefangen. Diese Angaben ließen sich nicht überprüfen. Am Morgen wurde Luftalarm ausgelöst. Unklar war zunächst, ob es sich um Beschuss durch russische Kampfflugzeuge oder um Raketen handelte.

Nach einer Explosion brennt es in einer Petroleum-Raffinerie in Odessa. Bildrechte: IMAGO / Agencia EFE

Die Stadt Weimar hat einen dritten Hilfstransport in Richtung polnisch-ukrainische Grenze geschickt. Wie ein Sprecher sagte, ist Weimars Partnerstadt Zamość das Ziel. Dort würden die Hilfsgüter verladen und in die Ukraine transportiert. Insgesamt sind sechs Fahrzeuge der Weimarer Feuerwehren mit gut zwölf Tonnen Gütern beladen worden, darunter Lebensmittel, Decken, Schlafsäcke, Hygieneartikel und Medizin. Ein Großteil der Güter wurde von Spenden des Weimarer Hilfs-Kontos bezahlt. Darauf sind bislang rund 155.000 Euro eingegangen.



Auch in Eisenach startet ein kleiner städtischer Hilfskonvoi. Sein Ziel ist die ungarische Partnerstadt Sárospatak. Die Stadt liegt unweit der ukrainischen Grenze und setzt sich gemeinsam mit Nachbargemeinden dort für Flüchtlinge ein. Um diese Arbeit zu unterstützen, hat die Stadt Eisenach bisher rund 46.000 Euro Spenden gesammelt. Der Großteil des Geldes wurde überwiesen, einen Restbetrag bringt der Hilfskonvoi in die Partnerstadt, dazu Sachspenden wie Medikamente und Hygieneartikel. Für das Geld sollen in Ungarn dringend benötigte Lebensmittel und medizinisches Material gekauft und über die Grenze gebracht werden.