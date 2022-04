Russland droht nach Berichten über Anschläge in dem Separatisten-Gebiet Transnistrien in Moldau indirekt mit einem militärischen Einsatz in der Region. Das Außenministerium in Moskau warnte vor einem Szenario, in dem Russland intervenieren müsse, berichtete die russische Nachrichtenagentur RIA, ohne nähere Details zu nennen. Zuvor hatte sich die Regierung in Moskau besorgt über Anschläge auf zwei Sendemasten aus Sowjetzeiten in der von der Republik Moldau abtrünnigen Region gezeigt.



Im Westen werden damit Sorgen befeuert, Russland könne wie im Fall der Ukraine mit Verweis auf angebliche Bedrohungen in unter seinem Schutz stehenden Landesteilen einen militärischen Einsatz starten.