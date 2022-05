CDU-Chef Friedrich Merz hat Bundeskanzler Olaf Scholz geraten, ebenfalls persönlich in die Ukraine zu reisen. Merz sagte am Abend im ZDF, er habe in der Ukraine den Präsidenten, den Ministerpräsidenten, den Parlamentspräsidenten, Oppositionsführer und den Kiewer Bürgermeister getroffen. Diese Gespräche könne man nicht am Telefon oder in Videokonferenzen führen. Merz zeigte sich zugleich erschüttert über die Zerstörungen in der Ukraine, etwa im Kiewer Vorort Irpin. Der CDU-Chef hatte zuvor angekündigt, über Details seiner Gespräche mit Präsident Wolodymyr Selenskyj Scholz direkt zu informieren.