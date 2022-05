Österreich hat Deutschland davor gewarnt, ein Gas-Embargo in Betracht zu ziehen. Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck sagte in einem Zeitungs-Interview, ein Stopp von Gaslieferungen aus Russland sei für Österreich eine rote Linie. Weder Deutschland noch Österreich würden ein Embargo durchhalten. Daher dürfe man keine Signale in diese Richtung senden.

In der ukrainischen Hafenstadt Mariupol läuft nach Angaben der Vereinten Nationen ein weiterer Einsatz zur Evakuierung von Hunderten Zivilisten. Das bestätigte UN-Generalsekretär Guterres am Abend in einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats in New York. Einzelheiten nannte er nicht. Die ukrainische Regierung sprach ebenfalls von Evakuierungen aus Mariupol. Vize-Ministerpräsidentin Wereschtschuk nennt als Termin heute Vormittag.