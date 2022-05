Nach ukrainischen Angaben ist es an der Kriegsfront im Land in der vergangenen Nacht eher ruhig geblieben. In seinem Lagebericht am Samstag teilte der Generalstab der Ukraine mit, dass in den Gebieten Donezk und Luhansk am 6. Mai "acht Attacken des Feindes abgewehrt" wurden. Drei gegnerische Panzer, acht Artilleriesysteme sowie Militärfahrzeuge und weitere Technik seien demnach vernichtet worden.