07:24 Uhr | Bundesrat berät über Ergänzungshaushalt

Der Bundesrat beschäftigt sich heute mit dem Ergänzungshaushalt für dieses Jahr. Die Bundesregierung will die Neuverschuldung um weitere 40 Milliarden Euro erhöhen, um die Folgen des Krieges in der Ukraine für Menschen und Wirtschaft in Deutschland abzumildern. Die Länderkammer hat nur begrenzt Einfluss auf den Ergänzungshaushalt. Sie kann den Bund aber auffordern, die Kosten für die einzelnen Maßnahmen vollständig zu übernehmen.

05:40 Uhr | Ukraine stellt Gastransit nach Europa in Region Luhansk ein

Die Ukraine kappt heute teilweise die Leitungen für russisches Gas nach Europa. Der ukrainische Gasnetzbetreiber teilte mit, dass im Gebiet Luhansk ab dem Morgen kein Gas mehr in Richtung Westen weitergeleitet wird. Damit fallen täglich knapp 33 Millionen Kubikmeter Gas weg. Das ist fast ein Drittel der jeden Tag über die Ukraine nach Europa transportierten Höchstmenge. Als Grund nennt der Netzbetreiber die russische Besatzung im Gebiet Luhansk. Dadurch sei es unmöglich geworden, die Verteilstation zu kontrollieren.

Der russische Energiekonzern Gazprom erklärte, er wolle seine Verpflichtungen gegenüber europäischen Kunden erfüllen. Es sei aber technisch nicht möglich, die jetzt wegfallenden Lieferungen über andere Routen umzuleiten.

04:35 Uhr | US-Repräsentantenhaus verabschiedet Milliarden-Hilfspaket für Ukraine

Das Repräsentantenhaus in Washington hat ein von US-Präsident Joe Biden beantragtes Hilfspaket für die Ukraine um Milliarden Dollar aufgestockt und mit großer Mehrheit verabschiedet. In der Parlamentskammer stimmten 368 Abgeordnete sowohl von Bidens Demokraten als auch der oppositionellen Republikaner für den Gesetzesentwurf. Das Paket umfasst ein Volumen von fast 40 Milliarden Dollar (38 Milliarden Euro). Es werde "entscheidend dazu beitragen, dass die Ukraine nicht nur ihre Nation, sondern auch die Demokratie für die Welt verteidigt", hieß es in einem Schreiben der Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, an Kollegen.

Für sechs Milliarden Dollar aus dem Paket sollen gepanzerte Fahrzeuge sowie Luftabwehrsysteme für die ukrainischen Streitkräfte gekauft werden. Weitere Milliarden Dollar sind für die Aufrechterhaltung der Regierungsfunktionen und für humanitäre Hilfe vorgesehen.

03:43 Uhr | Selenskyj meldet Erfolge ukrainischer Truppen in Charkiw

Am Dienstag hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj Auߟenministerin Annalena Baerbock in Kiew empfangen. Bildrechte: dpa Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Erfolge der Streitkräfte in der Verteidigung gegen Russlands Angriffstruppen gemeldet. Dem ukrainischen Militär gelinge es, die russischen Kräfte allmählich aus Charkiw im Nordosten des Landes hinauszudrängen, sagte Selenskyj. Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs vertrieben seine Truppen die russischen Soldaten aus vier Ortschaften im Nordosten von Charkiw. Ziel sei es, sie zurück an die russische Grenze zu drängen.

03:08 Uhr | Mehrere Opfer bei Beschuss von Saporischschja

Bei neuen russischen Angriffen in der Umgebung der südostukrainischen Stadt Saporischschja sind am Abend mindestens ein Mensch getötet und acht weitere verletzt worden. Nach Angaben der Regionalverwaltung seien vor allem Wohngebäude in Orechowo getroffen worden, berichtete die "Ukrajinska Prawda". Wegen der Intensität des Beschusses sei vorübergehend die Zustellung humanitärer Hilfe in den Ort unterbrochen worden. Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden.

02:29 Uhr | Draghi fordert Feuerpause und Verhandlungen

Italiens Ministerpräsident Mario Draghi hat bei einem Besuch im Weißen Haus für einen neuen Anlauf für tragfähige Verhandlungen zur Beendigung des Ukraine-Kriegs geworben. Auch auf eine Feuerpause sollten Staats- und Regierungschefs hinarbeiten, sagte Draghi bei einem Treffen mit US-Präsident Joe Biden. "In Italien und Europa wollen die Menschen diesen Massakern und dieser Gewalt, diesem Gemetzel, ein Ende setzen."