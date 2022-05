Russland-Ukraine-Krieg Ticker: Ukraine verstaatlicht Filialen russischer Banken

In der Ukraine werden alle Filialen der russischen Sberbank und der VEB.RF verstaatlicht. In Kiew bemüht sich die Regierung um die Freisetzung der Soldaten im Werk Asow-Stahl. In Berlin trat am Abend die kreml-kritische Protestband Pussy Riot auf. Bundeskanzler Scholz soll heute zu seiner Ukraine-Politik im Verteidgungsausschuss Stellung nehmen. Die aktuellen Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine im Ticker.